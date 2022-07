Il Giornale: nel ciapanò per Dybala si inserisce anche il Monza

Franco Ordine: l’Inter non ha i soldi, il Milan non vuole spenderli e allora si presentano i brianzoli di Berlusconi e Galliani

All’inizio c’è stato l’interessamento solo dell’Inter, poi a Dybala hanno pensato un po’ tutti, il Milan, la Roma e adesso anche il Monza. Lo scrive Franco Ordine su Il Giornale. L’Inter non ha i soldi per permettersi l’argentino, il Milan non vuole spenderli e allora si presentano i brianzoli di Berlusconi e Galliani.

“Sia Inter che Milan vivono la stessa condizione: non possono, nel caso neroazzurro, non vogliono per i rossoneri, andare oltre certe cifre. Perché è vero che Dybala ha il cartellino, virtualmente, a costo zero ma ci sono le famose commissioni di Antun (e una sommetta da passare a Petralito che ha fatto da ufficiale di collegamento) e il famigerato premio alla firma che raggiungerebbero, nella prima richiesta, la vetta di 10 milioni giudicata irraggiungibile sia da Marotta che da Maldini-Massara. Nelle ultime ore poi, assecondando le note ambizioni del Monza di Silvio Berlusconi, anche Galliani si è iscritto alla lista d’attesa nella previsione, davvero improbabile, che l’argentino possa restare a piedi con Inter e Milan e dirigersi verso la Brianza. L’Inter di Marotta è la più convinta fautore dell’operazione Dybala, sul fronte milanista risulta Massara il più deciso con l’avallo (e sarebbe una sorta di “notiziona” considerati i precedenti burrascosi, ndr) di Elliott. Naturalmente a stipendio e commissioni ridotti rispetto alle richieste attuali. Difficile prevedere come finirà, di sicuro Inter e Milan continueranno a marcarsi a uomo sorvegliando la trattativa dei rivali con continue telefonate allo staff di Dybala. Scontati gli effetti mediatici in un caso e nell’altro”.