Ibrahimovic aprirà a Segrate il suo Padel Zenter

L’attaccante del Milan ha annunciato che l’impianto, che inizialmente doveva essere situato in zona Lambrate-Rubattino, sarà pronto per il 2023

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato la prossima apertura nel comune di Segrate del suo “Padel Zenter”, sarà il primo in Italia, mentre ce ne sono altre cinque sedi in Svezia. Gli impianti inizialmente dovevano essere situati in zona Lambrate-Rubattino.

Nello specifico l’impianto, che sarà dotato di campi sia indoor che all’aperto, sorgerà presso il Centroparco sulle sponde della cava a Redecesio, lungo via Marche, in un’area al momento inutilizzata, dove è presente una grossa lastra di cemento circondata da un muro.

Il tutto dovrebbe essere fruibile dal pubblico di appassionati nella stagione 2023 e sarà un investimento rilevante, con un’ampia superficie dotata di undici campi (di cui quattro all’aperto), alcuni tavoli esterni e un bar. Per l’esattezza la struttura occuperà una parte del Centroparco, la grande area in zona Redecesio.

Coma ha annunciato lo stesso Ibrahimovic, la struttura sarà pronta per il 2023.

Soddisfazione tra i residenti per l’iniziativa di respiro internazionale e notevole entusiasmo da parte del sindaco di Segrate, Paolo Micheli, che sulla sua pagina Facebook, oltre a pubblicare un fotomontaggio di lui con il fisico di Ibrahimovic, ha subito sfidato l’attaccante svedese per la gara inaugurale.

Ibrahimovic non è l’unico calciatore che decide di investire nella zona del milanese: tra i tanti giocatori imprenditori c’è anche Cristiano Ronaldo che ha deciso di aprire una clinica per il trapianto di capelli a Milano.