Gp d’Austria: Leclerc, che prova di forza. Mick Schumacher manda in scena sorpassi da campione

Le pagelle della Gazzetta. Charles non ha perso i nervi e riacceso qualche speranza mondiale. Ora Sainz deve correre da alleato del monegasco

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa le pagelle del Gp d’Austria. Per il vittorioso Charles Leclerc c’è un bel 10, ovviamente.

Questa vittoria ci voleva. È il riscatto personale di un grande talento dopo tante delusioni e ingiustizie. Il duello vinto contro Verstappen è stato un capolavoro. Poi Charles ha spinto per tutta la gara e nel finale non ha perso i nervi quando l’acceleratore faceva i capricci. Una prova di forza che riaccende qualche speranza mondiale.

Tra i migliori (8), Mick Schumacher.

Manda in scena sorpassi da campione (emblematico quello su Magnussen) e chiude sesto. Un altro grande risultato dopo i primi punti di Silverstone. Si è sbloccato e ora…

8 anche per Sainz, che ha visto andare letteralmente in fumo la doppietta Ferrari per l’ennesimo problema al motore.

È a uno sguardo da Verstappen e dalla certezza del secondo posto, quando la doppietta Ferrari sfuma per l’ennesimo motore esploso. Ora deve correre da alleato di Leclerc