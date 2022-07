Attimi di paura in Formula Uno: la Ferrari di Sainz prende fuoco (VIDEO)

Il pilota Ferrari è riuscito miracolosamente ad uscire dalla vettura prima dell’intervento degli addetti al circuito. Costretto al ritiro

Al Gran Premio di Formula Uno, in Austria, attimi di paura per Carlos Sainz. Il pilota Ferrari ha problemi al motore. La sua auto prima si ferma, poi prende fuoco. Per fortuna Sainz è riuscito ad uscire da solo dalla vettura prima dell’intervento degli addetti al circuito con gli estintori. Sainz è tornato ai box in motorino tra gli applausi del pubblico.

La paura c’è stata, anche perché la vettura si è rotta in discesa e Sainz non poteva abbandonarla perché lasciando il freno l’auto sarebbe tornata in pista. Ha rischiato di rimanere intrappolato nell’auto. Per fortuna è salvo, ovviamente costretto al ritiro

One of the most unfortunate yet hard working sportsman in F1, Carlos Sainz. pic.twitter.com/NDEg6yg6Hp — ︎︎︎ ︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ (@Shimographer) July 10, 2022