Gli avevano dato sei mesi di vita, Andy Goram è morto a poco più di un mese dalla diagnosi di cancro

L’ex portiere dei Rangers e della Nazionale scozzese aveva 58 anni. As ne fa il ritratto, definendolo “personaggio politicamente controverso”

A maggio annunciò di avere un cancro all’esofago e che i medici gli avevano dato sei mesi di vita. Purtroppo invece è andato via prima. Andy Goram è morto all’età di 54 anni. Il cancro non gli ha lasciato più tempo.

As ricorda l’ex portiere dei Rangers. Esordì nella prima squadra di Oldham a 16 anni. E’ passato per l’Hibernian, in Scozia, e nel 1991 è arrivato ai Rangers. Non iniziò bene e nel 1994 fu messo in vendita dopo essere tornato in ritardo da una vacanza con la famiglia a Tenerife. Avrebbe dovuto riprendersi da un infortunio, ma approfittò della pausa per incontrare dei vecchi compagni di squadra e bere qualcosa con loro e un tifoso del Dundee United rimanendo coinvolto in una rissa da bar. Nessuno voleva ingaggiarlo, finì per essere il migliore nella storia del club e uno dei migliori portieri scozzesi.

Il quotidiano spagnolo lo definisce “un personaggio politicamente controverso”. Le sue visite in Irlanda del Nord sollevarono spesso i sospetti della polizia britannica. Incontrò anche il terrorista unionista Billy Wright e, qualche giorno dopo la sua morte, indossò la fascia nera al braccio in una partita casalinga del Celtic, anche se ufficialmente disse che la fascia era un omaggio a una sua zia morta mesi prima.

Ha fatto parte della squadra scozzese che ha disputato i Mondiali del 1986 e del 1990, nonché gli Europei del 1992 e del 1996. Dopo essere passato per Notts County, Sheffield United e Motherwell, Sir Alex Ferguson – che lo aveva fatto debuttare con la Nazionale – lo portò al Manchester United nel 2001. Giocò solo due volte. Dopo essere passato in vari altri club, nel 2004 si è ritirato: le ginocchia non gli reggevano più. A maggio, come detto, è arrivata la diagnosi di cancro all’esofago. È morto all’età di 58 anni.