Gazzetta: è fatta per Ostigard al Napoli, affare da 8 milioni, 5 subito e 3 tra un anno

Il terzo acquisto del Napoli è Leo Ostigard. La Gazzetta dello Sport scrive che l’affare è ormai concluso e che l’ufficialità arriverà tra qualche giorno.

“L’affare si chiuderà per una cifra intorno agli 8 milioni complessivi: 5 subito e altri 2 o 3 fra un anno al riscatto del cartellino, con parametri legati a vari bonus. Gli inglesi volevano in tutto 10 ma ormai gli angoli sono stati smussati. Ancora non ci sono le firme su tutti i documenti ma ieri la situazione si è sbloccata con gli inglesi del Brighton che hanno dovuto prendere atto della volontà del giocatore”.

Ostigard era rimasto impressionato dall’entusiasmo dello stadio Maradona dello scorso 15 maggio, quando il Genoa giocò a Napoli in occasione della festa per l’addio di Insigne.

“Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto l’ok a chiudere del presidente Aurelio De Laurentiis e ha accelerato per due motivi: evitare la concorrenza di altri club inglesi, e non solo, e al tempo stesso mettere a disposizione di Luciano Spalletti una squadra più completa possibile. Appena le società concluderanno formalmente il contratto, il giocatore arriverà in Italia per sostenere le visite mediche. Calcolando che serve ancora qualche giorno per concludere la trafila, difficilmente Ostigard farà in tempo a unirsi alla sua nuova squadra in Trentino. Più certa la sua presenza in Abruzzo, a Castel di Sangro, dove dal 23 luglio gli azzurri sosterranno la seconda parte di preparazione”.