Gazzetta: Dybala è perfetto per il 4-2-3-1 di Spalletti, ha piedi e genio per dettare la profondità a Osimhen

Il tormentone dell’estate di mercato è Paulo Dybala. L’argentino ex Juventus è ancora senza squadra ma il suo nome è accostato a diversi club: Inter, Milan, Roma, Napoli e perfino al Monza di Berlusconi e Galliani. Ma a chi servirebbe di più? Se lo chiede Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. Sicuramente non all’Inter, che sembra quella più interessata all’affare.

“Nel 3-5-2 nerazzurro, che Inzaghi rispetta con devozione dogmatica, Dybala potrebbe fare solo la seconda punta, meglio se staccata dietro (3-5-1-1) e meglio se in coppia con Lukaku. Il tridente da sogno, con Dybala a sostegno della Lu-La (3-4-1-2), sarebbe solo l’eccezione, per partite agevoli o disperate”.

Il Milan ne avrebbe più bisogno e faticherebbe anche meno ad inserirlo.

E poi c’è il Napoli.

“Il 4-2-3-1 è anche la forma di riferimento di Spalletti. Ma oltre al giardino, Napoli offrirebbe alla Joya anche la casa ideale: ne esiste una migliore dello Stadio Diego Armando Maradona per un argentino che gioca con il 10? Sarebbe indubbiamente un’avventura suggestiva, sulla rotta antica di Omar Sivori; dalla Juve al Napoli. Dybala potrebbe impugnare il sogno che Ibrahimovic ha solamente sfiorato: diventate la bandiera di una città appassionata, che ha appena perso Insigne, per farla vincere come ai tempi di Diego. Con un altro numero, però. Anche qui si calerebbe al centro di un tridente offensivo, oppure, lasciando la casella a Zielinski, potrebbe decentrarsi e fare Insigne: il regista offensivo laterale. Dybala ha i piedi e il genio per dettare la profondità che ama Osimhen. Per Spalletti, che in passato ha avuto problemini con i 10 carismatici, sarebbe un regalo di lusso”.