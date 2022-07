Di Marzio: Kim, si attende la revisione dei contratti. Se tutto sarà ok lunedì sosterrà le visite mediche

La trattativa tra Napoli e Fenerbahce è in dirittura di arrivo. Tra qualche ora il nuovo acquisto sarà ufficializzato

Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, per l’arrivo di Kim Min-jae al Napoli si attende la revisione dei contratti. Poi, se tutto sarà a posto, il coreano si sottoporrà alle visite mediche lunedì. E’ probabilmente questo l’intoppo burocratico che ritarda l0affare, come anticipato da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli. Stasera dovrebbe parlarne anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’intervista che andrà in onda alle 21.

Di Marzio scrive:

“Si sta procedendo alla revisione dei contratti: in caso di esito positivo, il giocatore sosterrà le visite mediche lunedì 25 luglio”.