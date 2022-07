De Ketelaere al Milan fu. Il tormentone si conclude positivamente per i rossoneri

È finito il tormentone dell’estate. Charles De Ketelaere – una delle trattative più lunghe della storia del calcio – è praticamente del Milan. I rossoneri e il Bruges hanno raggiunto l’accordo: 32 milioni come parte fissa e tre di bonus, più una percentuale a favore del club belga sul margine della futura rivendita, ossia sulla differenza tra la cifra di vendita e i 32 milioni pagati al Bruges. De Ketelaere, 21 anni, avrà un contratto da cinque anni a 2,2 milioni di euro a stagione.

La firma non c’è ancora ma ormai manca poco. È atteso a Milano per domani, le visite mediche sono previste tra domenica e lunedì.

L’allenatore del Bruges Carl Hoefkens:

“Come allenatore, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare il massimo e di dare il 100% in ogni momento. Se c’è qualcuno che dice che non può dare tutto fisicamente, tatticamente o mentalmente è il mio lavoro affrontarlo. In questo caso per Charles non era più possibile dare tutto. Ha indicato che stava diventando troppo pesante mentalmente e che aveva paura di infortunarsi durante l’allenamento. E quindi c’era solo una conclusione: smettere di allenarsi con il gruppo”.