CorSport: sondaggio del Milan per Politano. Sull’esterno potrebbe esserci anche la Roma

Il Napoli deve cedere qualcuno in attacco per fare spazio a Deulofeu, che ha scelto il club di De Laurentiis come destinazione

Deulofeu aspetta che il Napoli vada avanti con le cessioni: Politano, Demme, Petagna. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

“l’esterno piace al Valencia – la prima offerta di una decina di milioni è stata ritenuta troppo bassa – ma gli spagnoli stanno facendo i conti con perdite per una settantina di milioni e in questo momento hanno come priorità quella di sfoltire la rosa per fare cassa. Potrebbe approfittarne il Milan, che cerca un esterno destro e ha fatto un sondaggio e la Roma, il cui mercato in entrata è però al momento condizionato dal rebus Zaniolo”.

Demme ha mercato in Germania, mentre Ounas piace a Torino e Monza. Il Monza ha messo gli occhi anche su Petagna.

“Quando si sbloccherà una cessione in attacco, strada spianata per Deulofeu. Anche lui, come Ostigard, ha scelto Napoli e spera di trasferirsi quanto prima”.