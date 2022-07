CorSport: il Napoli offre 7 milioni per Svanberg, il Bologna ne chiede 13, si tratta sul prezzo

Giuntoli si porta avanti in vista del possibile addio di Fabian e Demme. Svanberg piace da tempo, risponde al nuovo progetto, può essere mezzala o mediano

Fabian Ruiz è in scadenza, Demme vorrebbe andar via e allora il Napoli si guarda intorno per colmare la probabile lacuna a centrocampo. Le attenzioni di Giuntoli tornano su un vecchio obiettivo: Mattias Svanberg. Il Corriere dello Sport parla di trattativa tra il Napoli e il Bologna sul prezzo per chiudere l’affare.

“In una telefonata conoscitiva, l’ennesima, il Napoli ha tentato di sapere che va evolvendo a Bologna la storia di Mattias Svanberg. In teoria è tutto scritto: lo svedese (23 compiuti a gennaio) va in scadenza tra un anno esatto e la sua volontà di rinnovare è prossima allo zero. Quindi, qualcosa può succedere. Giovanni Sartori, il diesse del Bologna, non ha alcuna intenzione di svendere. Cristiano Giuntoli non sembra abbia voglia di strapagare; e però al momento tra i 13 milioni che sognano a Casteldebole e i sette (massimo) che intenderebbero investire a Castel Volturno c’è tutto un mondo”. “La trattativa con il Bologna è di fatto ricominciata, senza accelerare, senza frenare: standosene così, amabilmente a chiacchierare, di cosa possa cambiare nel breve-medio termine”.

Svanberg piace al Napoli da tempo.

“lo ha confessato persino pubblicamente Aurelio De Laurentiis a fine maggio, quando ci furono i primi contatti, che parevano non avessero futuro. E invece niente è scontato, meno che meno il tramonto di un’idea che il Napoli tiene lì, perché nelle dinamiche della squadra che verrà Svanberg è varie cose assieme, è mezzala o è mediano che funge da filtro protettivo dinnanzi alla difesa, è soprattutto una natura ampia di centrocampista che ha margini di miglioramento e tiene vivo il progetto di rinnovamento e di ringiovanimento”.

Inoltre è in Italia da 4 anni, non dovrebbe nemmeno ambientarsi.