CorSport: Dybala prigioniero del mercato. Il Napoli manda segnali, ma il futuro dell’argentino resta in dubbio

Nelle prossime ore incontrerà l’agente per fare il punto. L’Inter si è fermata, la Roma deve cedere Zaniolo, il Napoli è preso dal rinnovo di Koulibaly. Lui è infastidito

Tra oggi e domani Paulo Dybala farà il punto della situazione con il suo agente, ma il suo futuro resta un rebus, scrive il Corriere dello Sport.

“Essendo ormai prossima la metà di luglio ed essendo già in ritiro praticamente tutte le formazioni professionistiche del mondo, non avere ancora una squadra lo infastidisce. Il tempo stringe e a breve per lui verrà il momento di prendere una decisione”.

I nomi sono sempre quelli: Inter e Roma in pole e, dietro, Napoli, Milan e le piste estere che sono Atletico Madrid, Barcellona, Arsenal e United.

“Difficile fare un borsino, sbilanciarsi su chi ha più possibilità perché Dybala si è messo nell’angolo da solo, chiedendo un ingaggio, dei bonus e delle commissioni che hanno ristretto la lista delle pretendenti”.

Con l’Inter Dybala ha tirato troppo la corda.

“Ecco perché su Dybala l’Inter si è fermata. Più attivi sono gli azzurri e i giallorossi”.

Il Napoli lancia segnali.

“Giuntoli in conferenza ha bluffato dicendo: «Lo riteniamo fuori portata: non ci abbiamo mai parlato né pensato. Sta trattando con altri club». in realtà il contatto c’è stato, solo che adesso De Laurentiis è concentrato sul rinnovo di Koulibaly e su KK ha fatto ‘all in’. Se saltasse tutto, magari quei soldi sarebbero dirottati sulla Joya. Al netto delle difficoltà nel trovare un’intesa sui diritti di immagine del calciatore”.

Per quanto riguarda la Roma, Mourinho preme per averlo, ma senza cedere Zaniolo non se ne parla. Il Milan sta dirottando il suo interesse altrove e per il Monza Paulo è solo una suggestione.

“Come si vede, anche se Dybala scegliesse di tagliarsi l’ingaggio, dovrebbe comunque aspettare lo sblocco di situazioni di mercato da lui indipendenti. Tradotto: è prigioniero”.