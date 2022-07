CorSport: De Ligt è una vittima del neo-espansionismo della Juve, come Higuain e Ronaldo

Sul Corriere dello Sport Roberto Perrone scrive di Matthijs De Ligt, la cui esperienza alla Juventus è ai titoli di coda. La sua partenza, dal punto di vista economico, sarà una manna per il club bianconero, ma restano alcune domande: De Ligt è stato un affare anche dal punto di vista tecnico? Quanto è servito alla Juve? Non molto: come Higuain e Ronaldo non è riuscito a portare la Juventus dove desiderava.

Non si tratta di un fallimento personale, chiarisce Perrone, al di là dei rispettivi momenti di alti e bassi.

“La qualità non è in discussione, è l’incastro nella Juventus a non riuscire, il rapporto singolo-squadra a risultare in perdita. Come CR7 anche De Ligt si è trovato in un impero in decadenza e secondo i piani juventini, non solo doveva impedirne la fine, ma addirittura rilanciarlo. Non poteva riuscirci. È una “vittima” della politica di espansionismo bianconero, quando a Torino hanno smesso di costruire dal basso, per calare i campioni dall’alto. La Juventus, come club che hanno speso cifre anche più grandi, ha pensato che con il fuoriclasse si vincesse. Funziona, ma non è una regola”.