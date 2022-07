Chelsea, Tuchel vuole la doppia K: dopo Koulibaly l’assalto a Kounde

Informa il Daily Mail. Sono partiti Rudiger e Christensen, può partire Azpi. Serve un altro difensore. Il Siviglia chiede 55 milioni di sterline, i Blues fermi a 46

Al Chelsea non basta Koulibaly: Boehly sta ancora cercando di rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Tuchel. Le entrate, d’altronde, devono essere due, visto che sono partiti sia Rudiger, direzione Real Madrid, sia Christensen, direzione Barcellona. Entrambi sono andati via a parametro zero. E dunque i Blues continuano a setacciare il mercato dei centrali e dopo aver strappato il senegalese al Napoli e aver incontrato qualche resistenza del City per Aké hanno rivolto ancora l’attenzione verso Siviglia, ed in particolare verso Jules Koundé, che volevano prendere già la scorsa estate.

Lo scrive il Daily Mail, che informa anche sulle cifre dell’operazione: la proposta iniziale del Chelsea di 46 milioni di sterline (bonus inclusi) è stata respinta all’inizio di questa settimana, ma la squadra londinese sarebbe pronta ad aumentare l’offerta. Gli spagnoli sono irremovibili sulla loro richiesta: 55 milioni. Alta, ma i Blues potrebbero decidere di affondare lo stesso: Koundé fa anche il terzino, e Azpilicueta, il capitano storico, pare voler raggiungere Christensen al Barça. Un intrigo di mercato tutto da scoprire.