Cairo: «Se Skriniar vale 70 milioni, allora quanti ne vale Bremer?»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato di Bremer in occasione della presentazione dei palinsesti de La7. Bremer piace all’Inter, anche alla Juventus. Gli hanno chiesto se ci fosse un prezzo giusto per Bremer, ecco la sua risposta:

«Il prezzo c’è. Sono in buonissimi rapporti con il suo procuratore e l’ho visto anche ieri. Bremer è un ragazzo straordinario e gli ho detto che al momento dell’offerta adeguata l’avrei venduto. Però, con tutto il rispetto per Skriniar, se per lui – che ha due anni più di Bremer – ci sono offerte di 70 milioni, allora credo che Bremer valga più dei numeri che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo, ma non gli ho promesso di mandarlo di qua o di là».