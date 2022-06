Spezia-Napoli, la Corte Sportiva di Appello annulla la chiusura per un turno della Curva A

Accolto il ricorso del Napoli contro la decisione presa in seguito agli scontri tra le tifoserie in occasione dell’ultima partita della scorsa stagione

La Corte Sportiva di Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Napoli contro la chiusura per un turno della Curva A nel prossimo campionato in seguito agli scontri avvenuti nell’ultima giornata della passata stagione, in occasione di Spezia-Napoli. Di seguito il comunicato:

“Nell’udienza fissata il 21 giugno 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 327/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. in data 27.05.2022, avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio Diego Armando Maradona privo di spettatori unitamente all’ammenda di euro 30.000,00 con diffida, in relazione alla gara Spezia/Napoli del 22.05.2022; udito l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante; ha pronunciato: accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio Diego Armando Maradona privo di spettatori. Ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 50.000,00, con diffida”.

Di seguito anche il comunicato del Napoli.

“La SSC Napoli comunica che la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-Napoli, ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato. Pertanto nella prima gara utile del campionato 2022/23 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico”.