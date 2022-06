Serie A, il Consiglio di Lega vuole reintrodurre gli spareggi in caso di arrivo a pari punti

Dovrebbe valere per lo scudetto e per la salvezza, per la qualificazione alle coppe si continuerebbe con gli stessi criteri. Per l’ufficialità manca l’ok del Consiglio Figc

Il Consiglio di Lega fa sul serio per quanto riguarda la reintroduzione degli spareggi in caso di arrivo a pari punti di due squadre coinvolte nella lotta scudetto o per la salvezza. Lo ha deciso nei giorni scorsi, per l’ufficialità di fatto manca soltanto l’ok del Consiglio Figc, che deve ratificare le nuove norme volute dalla Lega Serie A.

Gli spareggi, si chiarisce, non riguarderanno l’accesso alle coppe europee: in caso di arrivo a pari punti, in quel caso, per determinare la squadra davanti in classifica rimangono in vigore le attuali regole.

La Lega Serie A ha approvato la modifica del regolamento anche per quanto concerne la regola dei gol in trasferta per le semifinali di Coppa Italia, che dunque si adegua alle competizioni Uefa. In questo caso non servirà la ratifica della Figc, visto che la Coppa Italia è sotto l’egida della sola Lega Calcio.