Messi al Psg si ripaga da solo: il primo anno a Parigi vale 700 milioni di euro

Marca fa due conti: l’argentino ha aperto un mondo d’affari, tra nuovi sponsor, accordi al raddoppio, numeri da capogiro di marketing e social

Quando Leo Messi ha firmato per il PSG, a Parigi si sono fatti due conti: la dirigenza calcolava che il suo arrivo avrebbe fatto incassare, tra diritti di immagine, marketing e stadio, abbastanza da non alterare i conti. E così è stato, ha ribadito Nasser al Khelaifi in un’intervista a Marca. Il PSG non ha mai generato così tante entrate in una stagione. Il primo anno di Messi si traduce in 700 milioni di euro. Marca spiega in che modo.

Messi ha portato dieci nuovi contratti di sponsorizzazione con accordi al rialzo. Come ha commentato il direttore di dell’area marketing del club, Marc Armstrong, “accordi che prima si chiudevano tra i 3 e i 5 milioni ora sono tra 5 e 8, quindi l’impatto è notevole”.

Si stima che i ricavi di questo concept siano cresciuti del 13%: sono entrati marchi come Dior, Gorillas, Crypto.com, Autohero, GOAT, Smart Good Things, Infinity Sports Water, Geekvape, PlayBetR, Volt o Big Cola. Per quanto riguarda le criptovalute, il valore della moneta del PSG è raddoppiato quando si è saputo che stavano firmando Messi. Il club ha superato i 300 milioni di ricavi solo in questo settore.

Un altro settore in cui il PSG è cresciuto in modo esponenziale con l’arrivo di Messi è quello della vendita delle maglie. L’argentino ha permesso al club di raggiungere un fatturato di 41 milioni di euro solo nel merchandising della prima parte della stagione 20-21. Per la prima volta sono state vendute più di un milione di magliette, il 60% delle quali con il numero 30. Nelle prime tre ore di vendita, sono state vendute magliette di Messi per 933.000 euro.

L’arrivo di Messi ha avuto un enorme impatto anche sui social network del club. Appena si è sparsa la voce sono arrivati 15 milioni di nuovi follower su tutte le sue piattaforme, abbattendo la soglia dei 150 milioni: “Guadagniamo in media 1,4 milioni di follower a settimana e siamo stati il ​​primo club a raggiungere 10 e 20 milioni di follower su TikTok o il più importante brand francese su Instagram”, aggiunge Armstrong.

Infine lo stadio. Il club ha aumentato la sua lista d’attesa per la vendita dei biglietti da quando l’arrivo di Messi e la rivendita legale, attraverso una piattaforma controllata dal club stesso sul suo sito web, è salita alle stelle. “Non ci sono più biglietti per ogni partita, con entrate record tra i club europei.