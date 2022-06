L’agente di Politano rincara la dose: «Riconquistare il feeling con Spalletti? È il piano B. Vuole andar via»

A Kiss Kiss Napoli. «Da Napoli-Fiorentina in poi è venuto a mancare il rapporto di fiducia con l’allenatore. Valencia? È una grande piazza»

L’agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa ha rincarato la dose rispetto alla volontà del suo assistito di cambiare aria, di provare una nuova esperienza. Il motivo? Non sente più la fiducia di Spalletti. La conferma con alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, riportate da Tuttonapoli.

«Il discorso è molto semplice. Da Napoli-Fiorentina in poi è venuto un po’ a mancare il rapporto di fiducia con l’allenatore. Ha avuto questa sensazione, a fine campionato abbiamo detto a Spalletti che non sentivamo più la sua fiducia e che se usciranno piste gradite al giocatore le prenderemo in considerazione. C’è il mercato, c’è un problema e se si può risolvere è nell’interesse di tutti»

Riconquistare il feeling con Spalletti, per l’esterno destro ex Inter, non è una priorità…

«No, in questo momento è l’opzione B. Il giocatore vorrebbe accasarsi altrove perché non sente la fiducia dell’allenatore. Poi è chiaro che se resterà al Napoli lo farà con la testa giusta, da grande professionista qual è. Con Giuntoli e Spalletti ne abbiamo parlato. Abbiamo espresso loro il nostro pensiero, che credo sia un pensiero normale. Valencia? Gattuso è un suo grande estimatore quindi se il Valencia dovesse chiamare prenderemo tutto in grande considerazione, anche perché si tratta di una grande piazza»