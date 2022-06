La Stampa elogia Paltrinieri: si permette di strapazzare chi gli sta intorno, come Maradona che segna di mano

Su La Stampa, Giulia Zonca tesse l’elogio di Gregorio Paltrinieri.

Vince quattro medaglie ai Mondiali, due ori nelle distanze olimpiche

Riesce a motivare anche il suo compagno, Acerenza.

“Paltrinieri sparge energia, contagia chi ha il coraggio di seguirlo”.

“Greg spiazza, si tuffa con un carisma difficile da amministrare, si gasa da solo mentre viaggia su frequenze buone solo per il ritmo che lui riesce a tenere, studia la tattica e poi ha la forza e la consapevolezza per usarla senza lasciare che il programma salti se la concorrenza osa. Adatta il piano, non la testa. Il fondo poteva essere un esperimento, è diventato un modo di essere campione. Non solo dentro la piscina, anche con altre regole, pure dove conta ragionare come un pilota di formula uno per capire come sfruttare i pit stop senza perdere tempo. Senza rischiare sorpassi. Per ben sei volte si ferma al rifornimento e all’ultimo giro fa una finta. Come fosse su un campo di calcio. Accenna a deviare e invece tira dritto. Si permette di strapazzare chi gli sta intorno, come Maradona che segna di mano. Paltrinieri in questo mondiale ha messo su un’altra statura e ora è davvero difficile avere a che fare con lui,

prevedere le sue mosse”.

“Paltrinieri ci fa sentire ricchi, belli, inarrivabili. È lui ma ha il potere di diffondere i super poteri. Per tirarli fuori si è tormentato senza mai convincersi che il suo tempo fosse passato. Lo ha riacciuffato, strapazzato, dominato e ora ci fa esattamente quello che gli piace”.