Strepitoso Paltrinieri, vince la 10 km ai Mondiali. Secondo l’altro italiano Acerenza

Storica doppietta per il nuoto italiano che conferma la sua leadership anche in acque libere. Sconfitto il tedesco Wellbrock

Italia ancora strepitosa nel nuoto, pure in acque libere. Gregorio Paltrinieri ha vinto la 10 chilometri, la classica gara di fondo, davanti all’altro italiano Domenico Acerenza. Una gara entusiasmante che Paltrinieri ha condotto sin dalle prime bracciate insieme col tedesco Wellbrock. Nel finale il tedesco non ha retto la progressione di Paltrinieri ma è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo al fotofinish sul francese Olivier.

Una Nazionale strepitosa che sta battendo ogni record e ha chiuso con le brutte pagine del passato.

It’s a 1-2 for Italy in the Men’s 10km #Openwater

🥇🇮🇹Gregorio Paltrinieri

🥈🇮🇹Domenico Acerenza

🥉🇩🇪Florian Wellbrock#FINABudapest2022 pic.twitter.com/Mb9RY2gWbq

— FINA (@fina1908) June 29, 2022