Il Secolo: il Napoli ha offerto 3 milioni per Ostigard, il Brighton ne vuole 12

Uno degli obiettivi del Napoli sul mercato è Ostigard, difensore centrale del Genoa. Il Corriere dello Sport, oggi, scrive che si tratta per chiudere. Il Secolo XIX riporta le cifre e anche la sostanziale distanza tra domanda e offerta.

“L’intenzione del Genoa è quella di costruire attorno a lui la difesa per il prossimo campionato. Su Ostigard, però, c’è l’interesse del Napoli che avrebbe avanzato nei confronti del Brighton un’offerta di 3 milioni. La società inglese valuta il calciatore almeno 10-12 milioni. Una cifra piuttosto alta per un giocatore che tra un anno va in scadenza. Il Genoa è in contatto sia con Ostigard che con il Brighton e proverà ad acquistare il difensore anche se la concorrenza di società di A come il Napoli, che l’anno prossimo faranno la Champions League, di certo rende la trattativa complicata”.