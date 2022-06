Graziani: «Pulivo le mie scarpe da solo e ci parlavo: «Non fate scherzi, non tradite…»

Al Giornale racconta il Mondiale dell’82: «La sera giocavamo a bestia. Bearzot ci rimproverava perché giravano i soldi, non voleva che il gioco si trasformasse in azzardo»

Su Il Giornale, Toni Damascelli intervista Francesco Graziani. Oggi, 40 anni fa, l’esordio al Mundial ’82 contro la Polonia.

«Dividevo la camera con Antognoni, lui si addormentava prima di me e io lo scuotevo: “Giancà, quando ci hai la palla guarda me, amico mio dammela giusta, come in campionato”»