Gazzetta: la vicenda Mertens rischia di provocare un effetto domino sui rinnovi di Koulibaly e Ospina 

Il silenzio del portiere non autorizza ottimismo. Non ci sono sviluppi nemmeno sui contratti da prolungare di Kalidou e Fabian

Lo scrive la Gazzetta dello Sport riferendosi in particolare alla situazione di Ospina e Koulibaly. Sul portiere:

“Anche il silenzio del colombiano non autorizza ottimismo. Ancora c’è distanza fra domanda e offerta, ma il Napoli ha pronta la soluzione: rinnovo subito per Alex Meret (anche lui scadenza 2023) che avrebbe la “garanzia” di giocare di più. Poi per il secondo la scelta cadrebbe sullo svincolato Salvatore Sirigu, se accetterà un ingaggio in linea coi tagli del club, altrimenti ci sono già imbastite delle piste estere per prendere un portiere sfruttando il decreto crescita e dunque risparmiando sul lordo”.