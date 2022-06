Gaetano: «Con Spalletti preferirei stare nei due in mezzo al campo. Sono più maturo»

Al Corriere del Mezzogiorno. «Voglio allenarmi sempre al massimo come ha fatto Insigne per tanti anni, arrivando al campo un’ora prima e andando via un’ora dopo»

Il Corriere del Mezzogiorno intervista Gianluca Gaetano, di ritorno al Napoli dopo il felice prestito alla Cremonese, promossa in Serie A dopo ventisette anni. Il talento di proprietà dei partnopei, originario di Cimitile, ha contribuito con un eccezionale girone di ritorno, che gli è valso la convocazione nella Nazionale Under 21. Ora rientra alla base, lo aspettano i ritiri a Dimaro e a Castel di Sangro. Spalletti ha intenzione di valutarne la permanenza in azzurro.

Ha segnato al debutto in Under 21 e ha dichiarato che s’è trattato di una grandissima soddisfazione, che sperava spesso nella convocazione senza ritrovarsi poi nell’elenco dei ragazzi selezionati. È per questo che ora vuole sfruttare questa occasione «fino all’ultimo pallone».

Fra poco in ritiro con il Napoli. Cosa c’è di diverso rispetto agli ultimi anni?

«Sono più maturo, più responsabile grazie all’esperienza a Cremona. Anche la nascita di mia figlia mi ha fatto crescere. In ritiro andrò a lottare per far parte del Napoli, darò il massimo ogni secondo disponibile per questa maglia. Il mio sogno è giocare e vincere nel Napoli»

Gli chiedono dove preferirebbe giocare nel 4-2-3-1 di Spalletti.

«Preferirei stare nei due in mezzo al campo ma sono a disposizione dell’allenatore, pronto a soddisfare le sue richieste. Insigne? Posso prendere spunto dalle sue capacità di professionista, allenandomi sempre al massimo come ha fatto lui per tanti anni, arrivando al campo un’ora prima e andando via un’ora dopo. Con quest’atteggiamento Lorenzo è riuscito a fare cose straordinarie»