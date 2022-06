Fino a novembre le squadre impegnate nelle coppe giocheranno 21 partite, sarà fondamentale la preparazione estiva

Sul CorSport. Venerdì sarà svelato il calendario del nuovo campionato. Stagione difficile per Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e Lazio. La Fiorentina rischia i 23 match

Venerdì alle 12 sarà svelato, in diretta su Dazn, il calendario del nuovo campionato, che scatterà il 14 agosto e ripartirà il 4 gennaio dopo la sosta di un mese e mezzo per Qatar 2022. Sarà una stagione difficilissima, scrive il Corriere dello Sport, con più partite ufficiali del solito, soprattutto per i club che parteciperanno alle coppe europee.

“Sarà un inizio di stagione in salita perché nei primi 3 mesi, oltre alle 15 partite di Serie A, ci sarà l’intera fase a gironi delle tre coppe europee. Per Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e Lazio i match ufficiali in calendario saranno 21, mentre per la Fiorentina, se supererà i play off di Conference League di agosto, addirittura 23”. “In media, rispetto agli ultimi 5 anni si giocheranno 5 partite in più, 3 di campionato e 2 delle coppe europee, che a inizio novembre avranno già chiuso la prima fase. Sbagliare la preparazione potrebbe avere un peso determinante perché, con così tanti punti in palio prima del Mondiale, iniziare con il freno a mano tirato vorrebbe dire avere molto terreno da recuperare da gennaio in poi. Per giunta con l’incognita delle condizioni fisiche dei reduci dal Qatar”.

Gli allenatori e i loro collaboratori dovranno calibrare bene la preparazione estiva,

“dosare i carichi di forza e resistenza per non arrivare né con i muscoli imballati a metà agosto né con poca benzina nel serbatoio per la seconda parte della stagione”.