Domani il calendario di Serie A: niente scontri infrasettimanali tra le squadre impegnate in Europa

Alle 12 la presentazione su Dazn e sul canale youtube della Lega Serie A. Napoli e Salernitana giocheranno alternate in casa e in trasferta

Domani alle 12 ci sarà la presentazione del calendario della Serie A TIM 2022-2023 sarà presentato domani, alle 12. La prima giornata si giocherà il fine settimana del 13 agosto. La presentazione avverrà in diretta su Dazn e sul canale YouTube della Lega Serie A.

Sono previsti una serie di criteri.

Ci sarà alternanza di partite in casa e trasferta tra le seguenti coppie di squadre: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana;

Non ci saranno scontri diretti infrasettimanali tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina.

Niente derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata.

Nelle giornate comprese tra due turni consecutivi di coppe europee non ci saranno confronti diretti tra i club che giocheranno la Champions e quelli impegnati in Europa League e in Conference.

Anche quest’anno il girone di ritorno sarà diverso da quello d’andata ma la stessa partita potrà giocarsi dopo almeno otto giornate.