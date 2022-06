Dalla Spagna: la Juventus accontenta Di Maria in tutto ma lui aspetta il Barcellona

Di Maria aspetta il Barcellona, non ha dubbi su quale sia la priorità per il suo futuro. Scrive il quotidiano catalano Sport:

Nonostante la situazione sportiva e finanziaria che il Barça sta attraversando da alcune stagioni, il club Blaugrana continua ad essere molto attrattivo per i calciatori. Casi come quello di Raphinha e Ángel Di María lo dimostrano. I due giocatori hanno offerte da altri grandi club europei, ma danno priorità al Barcellona, hanno bloccato le altre alternative in attesa che i blaugrana passino all’azione.

La Juventus è stata la squadra che ha mostrato il maggior interesse per Di María, ma il Fideo vuole tornare a giocare in Spagna e si aspetta che il Barça dia un segnale. I bianconeri vogliono a tutti costi ingaggiarlo. Hanno soddisfatto tutte le richieste salariali dell’argentino, gli hanno offerto un contratto di un anno più l’opzione per il secondo, che è proprio quel che desidera l’argentino. Eppure il calciatore ha deciso di posticipare la sua scelta, anche se la Juventus lo ha esortato a dare l’ultima parola in questa settimana.