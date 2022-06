CorSport: la Salernitana riflette su Nicola, partiti sondaggi per Cannavaro e De Zerbi

Dopo Sabatini nella Salernitana è in bilico anche l’allenatore, Davide Nicola. Il Corriere dello Sport scrive:

“La Salernitana ha interpellato Nicola per chiedere se – in assenza di Sabatini – sarebbe per lui cambiato qualcosa, poi comunque ha lasciato che il biennale firmato dall’allenatore l’altro ieri rimanesse nei cassetti, in sede, per farsi un’idea su eventuali rivoluzioni globali”.