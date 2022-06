CorSport: il Torino tenta il Brighton per avere Østigard, ma lui ribadisce che vuole solo il Napoli

Il difensore ha da tempo l’accordo con il club di De Laurentiis e non vuole rinunciare alla Champions. Il braccio di ferro continua

La trattativa per portare a Napoli Leo Østigard si complica. Ci si è mezzo di mezzo il Torino. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il Torino non ha soltanto puntato Leo Østigard, ma secondo notizie norvegesi avrebbe anche stuzzicato con argomenti più convincenti il Brighton, il club proprietario del cartellino: il fatto, però, è che Leo vuole il Napoli e lo ha spiegato chiaramente agli inglesi attraverso il suo manager Jim Solbakken. Anche ieri: il braccio di ferro continua, a otto giorni dalla partenza per il ritiro di Dimaro”.

“Østigard non si arrende. Non ha alcuna voglia di perdere il Napoli e la Champions e ancora ieri sera ha ribadito al Brighton la sua volontà: nulla contro il Torino, per carità, ma la sua scelta è di colore azzurro”.