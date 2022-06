CorSport e la VARivoluzione per la prossima stagione: meno interventi allo schermo e più decisioni in campo

Il Corriere dello Sport parla di “VARivoluzione” in stile Europa. Ci saranno meno interventi al Var e più decisioni in campo, come succede nelle coppe europee. A Lissone ci sarà un nuovo responsabile, Gervasoni e i Video Match

Officials passeranno da 4 a 12.

“Meno (ancora meno) interventi da Lissone (dove ci sarà un nuovo responsabile, emanazione diretta dello staff di Rocchi e non come accaduto lo scorso anno con Stagnoli), sempre più potere agli arbitri in campo, anche nelle situazioni-limite”.

“L’altra grande novità riguarda il numero dei VMO (Video Match Officials): dai 4 VAR PRO dello scorso anno (Di Paolo, Mazzoleni, Banti e Nasca, in ordine di graduatoria) si passerà a 12, con Abbattista, Di Martino e – come detto – Marini più gli assistenti che saranno dismessi perché senza i requisiti, come Paganessi, Longo e Vivenzi, Passeri e Costanzo, a meno che qualcuno di questi non risulti fra i primi 26 della classifica (in quel caso, il limite d’età sarebbe superato)”.

“In serie A, con Gervasoni che metterà le tende a Lissone, Rocchi ha chiesto di avere due vice in più, soprattutto per gli arbitri (confermatissimi Manganelli e Di Liberatore per gli assistenti): i nomi dovrebbero essere Messina (doveva essere sul tandem con Braschi alla guida della CAN 365 giorni fa, mossa poi sventata dalla Federcalcio) e Damato (un anno di purgatorio per questioni…. elettorali)”.