Caos Stade de France, gli sponsor chiedono risposte alla Uefa e minacciano di ritirare il loro sostegno

Lo scrive il Daily Mail. Just Eat, Heineken e PlayStation fanno pressione, dopo che i loro ospiti sono stati colpiti dai lacrimogeni e aggrediti allo stadio

Anche gli sponsor chiedono spiegazioni alla Uefa dopo che alcuni loro ospiti Vip sono stati coinvolti nel caos della finale di Champions League allo Stade de France. Lo scrive il Daily Mail.

“Gli sponsor multimilionari della Uefa chiedono risposte dopo che i loro ospiti Vip sono stati coinvolti nel caos che ha oscurato la finale di Champions League a Parigi. Ospiti di aziende come Just Eat, Heineken e PlayStation sono stati coinvolti in scene spaventose e pericolose insieme ai tifosi del Liverpool e del Real Madrid fuori dallo Stade de France”.