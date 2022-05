Spezia-Napoli, formazioni / giocano le seconde linee: Zanoli, Elmas, Petagna

Spazio a chi ha giocato di meno: da Meret a Zanoli, dal redivivo Elmas a Petagna, a Politano e Zielinski che era sparito fino a Demme. Fascia di capitano a Ghoulam.

Per l’ultima di campionato, contro lo Spezia, Spalletti manda il campo le seconde linee. Da Meret a Zanoli, dal redivivo Elmas (sparito col ritorno in campo di Mertens) a Petagna, a Politano e Zielinski che era sparito fino a Demme. Fascia di capitano a Ghoulam. Tutti gli altri in panchina: da Mertens a Insigne a Osimhen. Lozano come è noto è infortunato

Meret, Zanoli, Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Zielinski, Elmas, Petagna.