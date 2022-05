Spalletti: «Non so se Insigne ha messo a fuoco che svegliarsi a Toronto è diverso dal farlo a Napoli»

In conferenza: «Mi piacerebbe vederlo la prima volta che al risveglio capirà che è lontano dalle sue radici, è successo a tanti, succederà anche a lui»

In conferenza stampa, alla vigilia di Spezia-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha scherzato sulla scelta di Lorenzo Insigne di lasciare la sua città per Toronto, in Canada.

«Insigne non lo so se avrà messo a fuoco nei suoi pensieri che svegliarsi a Toronto o altrove è diverso che da Napoli, mi piacerebbe vederlo la prima volta che capirà che è lontano dalle sue radici. Sono convinto che succederà anche a lui, è successo a tanti, soprattutto a quelli come lui in un ambiente come Napoli, che ti sta sulla pelle quando sei un leader come è stato lui. La soluzione sarà mettergli un quadro con il vulcano ai piedi del letto».