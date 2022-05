Sky: Anguissa costerà 15 milioni in tre esercizi

È la nota emittente satellitare a comunicare che il Fulham non ha concesso sconti: l’operazione si è fatta alle cifre pattuite l’estate scorsa

È la redazione di Sky Sport a fornire le cifre dell’operazione Anguissa. Il camerunese viene riscattato dal Fulham (De Laurentiis ha ufficializzato l’operazione) per 15 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Non c’è stato, quindi, il celebre “sconto” che gli inglesi avrebbero dovuto concedere al Napoli. L’operazione si è conclusa alle cifre pattuite da Giuntoli e il dirigenti del Fulham l’estate scorsa, quando il poderoso centrocampista è arrivato, in prestito, alla corte di Spalletti.