Sconcerti: «De Laurentiis è uno splendido presidente ma presto arriveranno offerte clamorose per il Napoli»

Intervenuto a Canale 8, nel corso della trasmissione «Il bello del calcio», il noto opinionista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha speso parole d’elogio verso il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ma ha ventilato l’ipotesi di offerte succulente per rilevare il club partenopeo: «il calcio sta andando verso una ricchezza maggiore – ha detto – e l’Italia è un paese conveniente». Le sue dichiarazioni, così come riportate da Tuttomercatoweb.

«Secondo me ADL è uno splendido presidente, anche se comprendo che i tifosi vogliano sempre di più. Bisogna fare attenzione perché il calcio sta cambiando, stavolta per davvero. Comincia a esserci una maggioranza di presidenti americani che stanno facendo delle lobby. Ora anche la Samp sta per diventare di proprietà statunitense e credo che presto una città come Napoli avrà offerte clamorose per rilevare la società. Non so cosa farà De Laurentiis, perché il club è suo, ma arriveranno proposte di livello. Bisogna pensare in alto, Napoli è una città che nasce grande ma ha difficoltà ad andare oltre se stessa. Adesso siamo in una fase di passaggio, il calcio sta andando verso una ricchezza maggiore e l’Italia è un paese conveniente. Napoli lo è due volte di più»