Salernitana, il Giudice Sportivo chiude i Distinti per un turno per lancio di bottiglie e di un sediolino

Il club multato per 10mila euro per la gara con l’Udinese. Ammende anche a Fiorentina e Milan per cori insultanti nei confronti di calciatori avversari.

Non solo Spezia e Napoli. Il Giudice Sportivo ha deciso di utilizzare il pugno di ferro anche con la Salernitana, per il comportamento dei suoi tifosi durante la gara con l’Udinese, nell’ultima giornata di campionato. Il club è punito con un turno di campionato con i Distinti privi di pubblico ed una multa. I suoi tifosi hanno lanciato in campo bottiglie di vetro, fumogeni, persino un sediolino.

“Considerato che, nel corso della gara, si verificava da parte dei sostenitori della Soc. Salernitana, occupanti più settori dello stadio, un continuo lancio di fumogeni, bottiglie di vetro ed oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di gioco, oltre che in direzione degli Ufficiali di gara e della panchina della squadra avversaria, tant’è che l’Arbitro, a partire dal 12° del secondo tempo, con riguardo al lancio di oggetti da parte del settore prossimo all’Assistente 2, era costretto ad interrompere il giuoco per ben sette minuti; considerato che, in base a quanto sopra riportato, vista la gravità dei fatti, nonché la recidiva, emergono comportamenti rilevanti a norma dell’art. 26 comma 1 e 3 CGS, il Giudice Sportivo delibera di sanzionare la Soc. Salernitana con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Distinti” privo di spettatori, unitamente all’ammenta di 30mila euro, con diffida”.

Inoltre, multe di rispettivamente 15mila, 12mila e 10mila euro a Fiorentina, Milan e Salernitana per cori insultanti nei confronti di calciatori avversari.