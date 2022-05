Mathias Olivera è ufficialmente un giocatore del Napoli

Su Twitter l’annuncio del presidente e della società. Il terzino uruguaiano arriva dal Getafe. E’ il secondo acquisto dopo Kvaratskhelia

Ora è ufficiale, Mathias Olivera è un nuovo calciatore del Napoli. Il club di De Laurentiis ha annunciato il nuovo arrivo con un post sui social in cui dà il benvenuto al nuovo terzino. L’uruguaiano arriva dal Getafe per circa 15 milioni, bonus compresi. E’ il secondo acquisto del Napoli per la prossima stagione dopo il georgiano Kvaratskhelia.

Anche il presidente De Laurentiis dà il suo benvenuto al nuovo acquisto.