Lozano si è operato in Messico ma si curerà in Italia: è atteso a Napoli

Lo fa sapere l’edizione odierna del Corriere dello Sport. El Chucky ha sistemato la spalla in anticipo per poter rientrare in vista della prossima annata

Dopo l’intervento alla spalla destra a cui il calciatore del Napoli Hirving Lozano è stato sottoposto in Messico, la società gli ha concesso qualche giorno di riposo. L’iter riabilitativo, però, sarà seguito in Italia. Lozano dunque è atteso di rientro a Napoli già nelle prossime settimane. Lo comunica l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

La scelta di Lozano di operarsi in anticipo rispetto alla fine della stagione è stata dettata dalla voglia di anticipare i tempi di recupero per poter rientrare in vista della prossima annata. Spalletti non potrà averlo a disposizione per lo Spezia e intanto riflette sulle altre scelte di formazione per l’ultima di campionato.