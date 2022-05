Lozano si è operato alla spalla destra: l’operazione è perfettamente riuscita

Hirving «El Chucky» Lozano si è operato alla spalla destra in Messico, come ha annunciato il Napoli in questi minuti. Si tratta di un’operazione programmata mesi fa, dopo l’infortunio che l’attaccante del Napoli aveva subito proprio in Nazionale. Il Napoli ha voluto il ragazzo a disposizione per il finale di stagione, ed ora – ad obiettivo raggiunto – ha scelto di risolvere definitivamente il problema. L’operazione, fa sapere il club, è perfettamente riuscita.

Hirving Lozano si è sottoposto, come da programma, a un intervento alla spalla destra. L’operazione perfettamente riuscita è stata eseguita dal Dott. Cisneros Garcia con la supervisione del Responsabile Sanitario del club Dott. Raffaele Canonico. Il calciatore osserverà qualche giorno di riposo prima di iniziare l’iter riabilitativo.