Leclerc dal primo al quarto posto a Monaco per il pasticcio della Ferrari ai box

Quando dal muretto richiamano Leclerc la frittata è fatta: quando la rossa numero 16 torna in pista, si ritrova negli scarichi del messicano. E peggio va qualche tornata dopo quando prima richiamano Leclerc ai box e poi gli chiedono di restare fuori, ma ormai il monegasco ha messo le ruote in pit lane. “Ma cosa state facendo?” grida via radio l’autore della pole che si trova a montare le gomme dure da asciutto, dovendo attendere che la stessa operazione venga completata da Sainz. Anche la Red Bull compie la stessa manovra ma grazie alla magia di Verstappen che compie un giro 4” più rapido dei ferraristi, riesce a portare il leader iridato davanti al rivale.