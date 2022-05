La Stampa: Ancelotti ha vinto come nessun altro perché è l’unico che ha resistito allo stress ignorandolo

Al gol di Vinicius è il solo in tutto lo stadio che resta dritto. Dieci secondi dopo raccoglie una bottiglietta a bordo campo. Calma messa su in anni di militanza

Quella vinta ieri con il Real Madrid è la quarta Champions League portata a casa da Carlo Ancelotti: due con i Blancos e due con il Milan. Su La Stampa, Giulia Zonca dedica al tecnico ex Napoli un articolo.

“come nessun altro perché lui è l’unico che abbia resisto allo stress semplicemente ignorandolo. Al gol di Vinicius è il solo in tutto lo stadio che resta dritto, l’intero Stade de France si inclina verso la porta del Liverpool: dalla curva Reds, piegata in due, alla bolgia Madridista che ondeggia. Ancelotti è il tizio che esattamente dieci secondo dopo un gol destinato a diventare un’impronta digitale sulla combinazione della felicità, sta raccogliendo una bottiglietta a bordo campo. Calma messa su in anni di militanza”.

Non ha trionfato solo per come ha gestito lo spogliatoio madrileno.

“Vero, concede al gruppo di sentirsi più forte perché lui è un modello di tranquillità, eppure pensare che il carisma esca dalla serenità acquisita è folle. Se i campioni lo ascoltano è perché lui sa farli rendere al meglio e il suo Real è stato sia spettacolare che utilitaristico. È stato veloce, studiato, attento, spietato, è stato tattico e spudorato e ogni singolo ha scatenato il proprio potenziale a pieno perché la guida lo ha concesso. Ancelotti è il motore del Real, è la potenza non è lui a tenere i giri sotto controllo per evitare di uscire di strada, è quello che spinge”.

Il Real ha vinto anche senza di lui, ma è con lui che ha iniziato questo ciclo.

“Il Real ha vinto senza di lui, ma ha iniziato questo ciclo, che pare infinito, insieme con lui e la famosa abitudine a vincere l’hanno imparata insieme. Ancelotti con la Decima ha riportato un carattere, un atteggiamento e questa volta se lo è ritrovato, intatto”.