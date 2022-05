Il Napoli Primavera vince i play-out col Genoa ed è salvo. Ancora in gol Ambrosino

La squadra di Frustalupi si era incredibilmente complicata la vita nelle ultime settimane. Decisivo Saco: ha segnato all’andata e al ritorno

Dopo essersi incredibilmente complicato la vita nelle ultime giornate il Napoli Primavera riesce a mantenere la categoria. Anche l’anno prossimo giocherà il campionato Primavera 1. Una salvezza che fino a poco tempo fa non sembrava in discussione e che è stata invece conquistata soltanto tramite le gare dei play-out, in cui gli azzurri hanno affrontato il Genoa. I ragazzi di Frustalupi, dopo il 2 a 2 dell’andata, hanno battuto i rossoblù a Cercola nella partita in programma alle 14:30 di oggi. In rete il solito Ambrosino, su calcio di rigore, e poi Saco, che aveva già segnato ai liguri nella partita d’andata.