Il miglior attaccante del campionato Primavera è Ambrosino del Napoli

La premiazione al Gran Galà organizzato da Sportitalia. Il giovane attaccante procidano, capocannoniere del campionato con 19 gol, ha ringraziato Spalletti per le convocazioni in Prima Squadra

È Giuseppe Ambrosino, centravanti classe 2003 del Napoli, il miglior attaccante del campionato Primavera 1. Il premio gli è stato consegnato ieri al Gran Galà organizzato da Sportitalia, che trasmette in diretta le partite delle giovanili. Ambrosino, originario di Procida, si è laureato, con 19 gol, capocannoniere della competizione. E salterà per squalifica lo spareggio per non retrocedere che gli azzurrini devono giocare col Genoa la settimana prossima: ha rimediato, dopo aver segnato, un’espulsione nell’ultima partita giocata dal Napoli, contro il Verona.

Il ragazzo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento, ha ringraziato l’allenatore dei «grandi» Spalletti per averlo convocato diverse volte nel corso di questa stagione.

