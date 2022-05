Il Liverpool prima trema e poi rimonta a Villarreal. È la prima finalista di Champions

Primo tempo dominato dagli spagnoli: 2-0. Nella ripresa dominio e rimonta Reds, il portiere Rulli va in confusione. Finisce 2-3

Tre finali di Champions negli ultimi cinque anni per il Liverpool di Klopp. Un ruolino di marcia niente male. Hanno vinto 3-2 sul campo del Villarrael ma hanno tremato e sofferto per 45 minuti. La squadra di Emery ha giocato un primo tempo a ritmi sovrumani e ha chiuso in vantaggio 2-0 pareggiando così il risultato dell’andata.

Nella ripresa, però, il Liverpool è tornato a giocare come sa, ai ritmi cui ci ha abituati. Klopp ha lasciato negli spogliatoio Djogo Jota, al suo posto Luis Diaz. Si è vista un’altra partita. Il Liverpool ha messo sotto i sottomarini gialli sul piano del ritmo, il portiere Rulli ci ha messo del suo. Il primo gol è stato di Fabinho con un destro passato sotto le gambe del portiere. Il secondo, di testa, di Luis Diaz, anch’esso sotto le gambe del portiere. E il terzo con un’uscita a vuoto di Rulli a tre quarti campo che di fatto consegna il gol a Mané.

Il Liverpool è in finale di Champions (il 28 maggio a Parigi), attende la vincente di Real Madrid-Manchester City vinta all’andata per 4-3 dagli inglesi guidati da Guardiola.