Gazzetta: Ancelotti non è fortunato, è semplicemente il migliore

Sulla Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando scrive della vittoria della Champions League da parte del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il tecnico ha trionfato grazie alle sue scelte tattiche.

“L’ha vinta lui la finale, per le scelte e per il disegno tattico. Ha preferito Valverde a Rodrygo, quello che avrebbe dato la moglie per la coppa, e Valverde ha servito a Vinicius il gol della gloria. Ha atteso il Liverpool che è partito forte, lo ha incartato e lo ha colpito al momento buono. Ha vinto da italiano, con 2 tiri in porta contro 9 degli inglesi, con un corner contro 6, lasciando agli altri un’inutile supremazia di possesso. Ha tenuto a bada la presunzione insita nella gloriosa storia del Real. Non ha preteso di dominare, ma, ancora una volta, con umiltà, ha ricavato dalla partita tutto ciò che gli serviva per vincere. Come uno scultore ricava una statua dal marmo e un mobiliere un cassetto dal legno, da quello splendido artigiano del calcio che è”.