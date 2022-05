CorSport: Spezia-Napoli, ampio turnover e passerella per Ghoulam

Luciano Spalletti darà spazio a chi nell’ultimo periodo ha giocato meno, quindi anche all’algerino, che lascerà il Napoli

Contro lo Spezia, domenica, ultima gara di campionato, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti darà spazio in campo a chi, in stagione, ha giocato di meno. Il Corriere dello Sport parla di ampio turnover e della possibilità che il tecnico conceda una passerella a Ghoulam, che non sarà più con la squadra l’anno prossimo.

“A proposito della gara-sipario di domenica: è prevedibile che Spalletti si affiderà a un ampio turnover, così da dare spazio a chi nell’ultimo periodo ha giocato meno e magari concedere la passerella finale a chi come Ghoulam ha già la valigia pronta”.

Non ci sarà, invece, Hirving Lozano, volato in Messico per sottoporsi ad intervento chirurgico alla spalla dopo la lussazione rimediata in Nazionale a febbraio.