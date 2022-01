Ghoulam: «Voglio rimanere nel cuore dei tifosi come uomo prima ancora che come calciatore»

A Radio KKN. «La pandemia? Siamo privilegiati, non possiamo lamentarci. Dobbiamo solo stare vicino a chi è davvero in difficoltà»

Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli, è tornato a giocare 90 minuti dopo tantissimi mesi di stop a causa degli infortuni che lo tormentano oramai da diversi anni. L’ha fatto nella partita di giovedì contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Pochi minuti fa l’algerino ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club.

La partita con la Juve? Dico la verità: eravamo contenti per la prova che abbiamo fatto, ma un po’ delusi per il risultato. Potevamo prendere i tre punti. Siamo rimasti comunque contenti di aver messo in mostra un bel gioco, non è facile farlo a Torino. Ora siamo concentrati sulla partita di domani contro la Sampdoria. Si tratta di una partita importantissima, in partite del genere abbiamo fatto fatica negli ultimi tempi. Se gioco? Sto bene.

Su Spalletti:

Abbiamo sentito il mister, ci ha fatto i complimenti. È sempre molto vicino al gruppo, ci riesce anche ora che è positivo al Covid. Anche gli altri positivi al Covid-19 e i ragazzi che sono in Coppa d’Africa ci stanno vicino. Così come i tifosi.

Sul momento più difficile che ha affrontato in questi anni.

Il primo infortunio. All’epoca ci stavamo giocando lo scudetto e io mi sono infortunato. Era duro non essere in campo. Avrei voluto dare una mano, poi non ce l’abbiamo fatta.

Sulla pandemia.

Facciamo i calciatori, non possiamo assolutamente lamentarci, c’è gente che soffre molto di più. Noi da questo punto di vista non valiamo nulla, dobbiamo solo essere vicini a chi è in difficoltà. Ciò che succede va accettato, siamo dei privilegiati

Su Zanoli.

Bravissimo ragazzo. Ha grandissime qualità e deve solo esprimerle con continuità. Il Napoli ci può puntare per il futuro. Ha caratteristiche importanti, quelle che deve avere il terzino (o il quinto) moderno. Su tutte, ha un passo importante. Deve fare le scelte giuste. Lavorare con Spalletti lo aiuterà tantissimo a crescere.

Su Tuanzebe.

Abbiamo già parlato con lui. Fortunatamente Axel parla anche francese, quindi ci sarà più semplice aiutarlo. Ci darà una grande mano.

Sulla Coppa d’Africa e su Ounas, se l’ha sentito.

Spero che l’Algeria vinca la Coppa d’Africa. Guarderò tutte le partite. Certo che ho sentito Ounas. I ragazzi che sono in Camerun seguiranno tutte le partite del Napoli e noi faremo il tifo per loro in Coppa.

I tifosi scrivono: Ghoulam a vita a Napoli. Se può essere un auspicio.

Per me è davvero importante restare nel cuore dei tifosi, come uomo prima ancora che come calciatore. La più grande vittoria della mia carriera è questa. Non so quello che succederà nel futuro, ma oggi devo dare una mano al Napoli e lo farò.