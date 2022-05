Corsport: l’Inter ha bisogno di fare cassa, Lautaro il principale candidato alla cessione

L’Inter ha bisogno di vendere, lo scrive il Corriere dello Sport. Deve chiudere il mercato con un attivo di 60-70 milioni e deve ridurre il monte ingaggi. Il principale indiziato alla cessione è Lautaro Martinez. Su di lui Tottenham, Manchester United ed Arsenal.

Dopo la rete con l’Udinese, infatti, Lautaro ha raggiunto il suo top di 21 centri stagionali, come nel 2019/20, quando, con Conte in panchina e al fianco di Lukaku, fu per la prima volta titolare con la maglia dell’Inter. Ma il “Toro” ha pareggiato pure il bottino dell’anno scorso nella sola serie A, con 17 gol. Significa che gliene basterà soltanto un altro per stabilire il suo nuovo primato

è il candidato forte per quella cessione pesante che il club nerazzurro dovrà necessariamente fare la prossima estate. C’è già un’indicazione chiara per il trio Marotta-Ausilio-Baccin: uscire dal mercato con un utile di 60-70 milioni di euro, insieme ad una sforbiciata al monte ingaggi del 10-15%. Bastano questi numeri per comprendere come sia inevitabile compiere almeno un sacrificio. Sono sostanzialmente 4 i gioielli nerazzurri, i pezzi più pregiati, i più appetiti anche per questioni di età. E si tratta appunto di Lautaro, e quindi di Bastoni, Skriniar e Barella.