CorSport: dopo la partita i tifosi dello Spezia hanno aggredito quelli del Napoli con spranghe e cinture 

Atmosfera tesa prima, durante e dopo il match. L’ingresso dei tifosi del Napoli allo stadio è stato accolto da cori violenti e provocatori che non si sono mai fermati.

Sul Corriere dello Sport la ricostruzione degli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dello Spezia, ieri, prima, durante e dopo la partita al Picco.

Tutto è iniziato prima del match, intorno a mezzogiorno.

“a Viale Garibaldi, non lontano dallo stadio, la Polizia è costretta a sedare i primi scontri tra tifosi del Napoli giunti a bordo di due pulmini e tifosi dello Spezia”.

Poi l’ingresso dei tifosi del Napoli allo stadio:

“Un prologo violento cui segue l’ingresso al Picco dei circa 1.200 sostenitori al seguito di Insigne e compagni: i classici e beceri cori di violenza e provocazione partono da tutti i settori e non hanno colore e bandiera”.

La furia è esplosa all’11’ del primo tempo, quando in Curva Piscina, divisa a metà tra le due opposte tifoserie, è iniziato un lancio di fumogeni e bottigliette, e alcuni tifosi napoletani hanno provato a scavalcare la barriera divisoria in plexiglass cercando lo scontro fisico. Dall’altra curva, la Ferrovia, scrive il quotidiano sportivo, alcuni tifosi dello Spezia sono partiti di corsa attraversando il campo. A quel punto l’arbitro Marchetti ha sospeso la partita. E’ intervenuta la Digos per riportare la calma e riprendere il gioco. Ma, al termine, gli scontri sono continuati.

“I cori discriminatori, razzisti, violenti e provocatori impazzano fino al novantesimo, e l’ingresso in campo di una ciurma di bimbi in festa è soltanto un lampo nel buio. Nelle tenebre di una vergogna che continua anche dopo, anche all’esterno del Picco: alcuni mezzi della colonna di auto, pulmini e bus occupati dai napoletani in partenza, infatti, vengono bloccati e presi letteralmente d’assalto da un gruppo di tifosi dello Spezia con spranghe e cinture, e soltanto l’intervento dei celerini spegne l’agguato”.